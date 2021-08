Tálibán neví, jestli má americké útoky na Islámský stát vítat nebo odsoudit

„Jestliže existuje nějaká možná hrozba v Afghánistánu, měli by o ní informovat nás, a ne podniknout svévolný útok, který si vyžádal civilní oběti,” prohlásil Mudžáhid.

Americké útoky představují pro Tálibán složitý problém. Na jedné straně je vítá, protože Islámský stát Chorásán je také jeho nepřítelem. Při čtvrtečním sebevražedném útoku zemřelo nejen 13 amerických vojáků, ale také tři desítky příslušníků Tálibánu. Současně se ale nechce dostávat do pozice, kdy by se zdálo, že s Američany přímo spolupracuje, když proti nim dvacet let bojoval a usiloval, aby američtí vojáci ze země odešli.