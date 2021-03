Ruský prezident Vladimir Putin kontroval ruskou dětskou říkankou. „Opravdu, jak (Biden) řekl, známe se osobně. A co bych mu odpověděl? Řekl bych mu: Buďte zdráv. Říkám to bez ironie a žertů,“ poznamenal při online setkání s obyvateli Krymu a Sevastopolu u příležitosti sedmého výročí anexe poloostrova Ruskem .

Poznamenal pak, že když se v dětství s kamarády na ulici přeli, tak si říkali: „Kdo to říká, ten to je.“ To podle něj není jen dětská říkanka. „V jiném člověku vždy vidíme své vlastní kvality a myslíme si, že je stejný jako my,“ dodal.