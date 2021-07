Na Afghánce u prezidentského paláce padaly rakety, stejně se dál modlili

Rakety byly vypáleny z kábulského 18. obvodu na severu města, uvedl server ToloNews. Střely dopadly do centra města, kilometr od prezidentského paláce.

„Nepřátelé Afghánistánu raketami zaútočili na několika místech v Kábulu. Každá raketa zasáhla odlišnou část,“ uvedl mluvčí ministerstva vnitra Mirwais Stanikzai. Dvě střely spadly do prvního obvodu, jedna do druhého, doplnil. Podle něj byly vystřeleny z odpalovacího zařízení na pick-upu.

Útok byl podniknut den poté, co tucet diplomatických misí v Kábulu naléhavě vyzval Tálibán, aby zastavil vojenskou ofenzívu, která je v rozporu s jeho tvrzením, že chce dosáhnout politické dohody, která by ukončila válku v zemi. Jednání mezi Tálibánem a vládou v katarském Dauhá zatím nepřinesla výsledky.

Ofenzíva Tálibánu vzbuzuje obavy z eskalace konfliktu, který by se mohl rozšířit do dalších zemí. Bojí se toho i Moskva. I proto se u hranic Tádžikistánu s Afghánistánem uskuteční ve vojenském prostoru Charb-Majdon od 5. do 10. srpna manévry tádžických, uzbeckých a ruských sil, oznámil velitel ruského Centrálního vojenského okruhu generálplukovník Alexandr Lapin.