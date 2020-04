Žena rodila s rouškou, on nesměl na sál, vylíčil otec. Nově se pravidla mění

„Moc jsem si to přál, chtěl jsem vidět, jak moje dcera přijde na svět a žena mě tam samozřejmě chtěla také, ale respektujeme nařízení,“ řekl Novinkám Jan Hruška s tím, že pro oba se jednalo o první zkušenost s rodičovstvím.

Mladá žena čekala na příchod dítěte doma, kde si prožila i první kontrakce. V noci ji partner odvezl do porodnice, kde rodičku doslova předal na vrátnici.

„Čekal jsem ještě hodinu venku, ale řekli mi, že mi dají vědět, ať jedu domů,“ vzpomíná Hruška s tím, že do porodnice zavolal sám minutu poté, co dcera přišla na svět.

„Když rodila, tak ji měla pod nosem, protože to by prý nešlo udýchat. Nakonec mi řekla, že je dobře, že jsem tam nebyl,“ směje se dnes šťastný otec, který si po třech dnech domů odvezl jak partnerku, tak zdravou dceru Lily.

Lékaři upozorňovali na to, že další člověk z venčí by mohl do zdravotnického zařízení zavléct nákazu.