Ze zabaveného nelegálního lihu nechá stát vyrobit dezinfekci

Důvodem mimořádného kroku je aktuální vysoká poptávka po dezinfekčních prostředcích a potřeba zajistit co nejplynulejší zásobování.

„Je to logický krok, protože líh je velmi účinná dezinfekce. Místo do ekologické likvidace tak v průběhu středy a čtvrtka zamíří do laboratoře, kde z něj podle receptury Světové zdravotnické organizace vyrobíme kvalitní dezinfekční směs. Tento krok pomůže našemu zdravotnictví překlenout aktuální mimořádnou situaci,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).