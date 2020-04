Za pomoc živnostníkům vláda potlesk nesklidila, Babiš i Schillerová slibují změny

„Pětadvacítka se ministerstvu financí moc nepovedla. Je to moc složité,“ řekl ve čtvrtečním rozhovoru pro Blesk Babiš. Podle něj by nyní vláda neměla „zatěžovat lidi nějakou byrokracií“, a naopak je na místě jim finanční dopady krize co nejvíce usnadnit. „Budeme to ještě upravovat,“ dodal premiér.