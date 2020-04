Z mapy počtu nakažených v ČR ční dva regiony. Příčiny jsou odlišné

Podle starosty Domažlic Zdeňka Nováka (SPMD) není vyšší počet nakažených výhradně vina pendlerů, kteří jezdí za prací do sousedního Německa.

Jeho slova Právu potvrdil také ředitel Krajské hygienické stanice Michal Bartoš. „Každý si musí sáhnout do svědomí. Z dostupných dat je totiž nyní jasné, že jde spíše už o komunitní přenos než o přenos od pendlerů - zdravotníků jezdících do Německa,“ řekl Bartoš který opakovaně bojoval za to, aby bylo takovéto cestování zdravotníkům zakázáno, leč marně.