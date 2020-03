Z Indie, Latinské Ameriky a Thajska přiletěla repatriační letadla

Večer do Prahy přiletělo první letadlo z Thajska, přivezlo podle Petříčka 244 českých občanů a tři cizince. "Na palubě přivezlo i přes sedm tun zdravotnických rukavic z Malajsie," uvedl Petříček.

Další letadlo z Thajska podle něj přiletí v úterý. Podle dřívějších informací by mělo být z Thajska dnešním a úterním letem přepraveno dohromady asi 600 lidí.

Ministerstvo zahraničí dosud pomohlo k návratu do Česka zhruba čtyřem tisícovkám lidí. Dnes by mělo také odletět letadlo z Dominikánské republiky, které při mezipřistání v Montrealu nabere i české občany v Kanadě. Přílet je podle Dufkové naplánován na pondělí. V úterý odletí speciál z Chicaga, jeho kapacita byla podle české ambasády ve Washingtonu zaplněna. Do Prahy doletí ve středu.