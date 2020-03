Z Číny vyrazila pomoc pro Itálii

Tým třinácti čínských zdravotníků, kteří jsou odborníky na respirační nemoci a intenzivní péči, vyrazil do Milána, aby tam pomohl se zvládnutím epidemie nemoci Covid-19, uvedla agentura Reuters. Ve středu odletěl tým i s devíti tunami pomoci z šanghajského letiště. Ještě během odpoledne by měl dorazit do Milána.