Výrobci léků chtějí přednost na hranicích

Podle ní situace, kdy najednou z trhu zmizel paralen, protože lidé po „zaručené“ zprávě, že by mohl pomoci proti koronaviru, vzali lékárny útokem, už je pryč. Za týden se prodalo tolik balení, co jindy za měsíc. Výrobce na to zareagoval a zvýšil výrobu.

Podle něj kromě léků, zdravotnického a biologického materiálu mohou tuto výhodu využívat i kamiony převážející rychle zkazitelné zboží či pohonné hmoty. Havlíček také podporuje žádost výrobců léčiv, aby byl farmaceutický průmysl zařazen do režimu kritické infrastruktury, což by pro firmy mj. znamenalo, že by nemusely striktně dodržovat omezení, pokud by mohla vést k výpadku léčiv.