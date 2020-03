Vietnamská komunita ze Zlínska ušila tisíce roušek pro nemocnice i domovy seniorů

Početná vietnamská komunita žijící na Zlínsku se hned v počátku koronavirové pandemie nezištně zapojila do dobrovolnické pomoci s šitím bavlněných roušek. S jejich výrobou i distribucí například do nemocnic či do domovů pro seniory pomáhají desítky vietnamských spoluobčanů. Doposud ušili přes 2600 kvalitních bavlněných roušek.