Vezměte si seniory domů, je to správný přístup, radí Prymula rodinám

„Jistě v kolektivním zařízení je vyšší míra rizika, pokud si je příbuzní vezmou domu je to cesta. Na druhu stranu je třeba uvažovat i o tom, jestli tam rodina nemá pozitivitu a má vhodné zázemí. Obecně si ale myslím, že je to přístup správný,“ řekl po jednání vlády Novinkám náměstek zdravotnictví Roman Prymula.

„Je to ta největší výzva, které čelíme. Je to naprostá priorita. Nezvládneme to ale bez personálu, který tam dnes je. Chci jim poděkovat, aby to vydrželi,” uvedl Hamáček a dodal, že jednání s kraji intenzivně probíhá a zdravotnické pomůcky se rozváží.