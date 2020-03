Velká divadla ztrácejí miliony za zrušená představení, ta menší hrají dál

„Máme něco přes 80 míst, takže naše divadlo nadále funguje v běžném provozu. Vyzýváme ale diváky, kteří by mohli být jakýmkoliv zdravotním rizikem, aby návštěvu divadla zvážili. Vstupné jim v takovém případě vrátíme,“ uvedl mluvčí divadla Ungelt Josef Kubáník s tím, že divadlo je připravené pohotově reagovat a představení zrušit, kdyby se situace se šířením nákazy zhoršila.

Horší je však situace v divadlech, která se kapacitou do limitu nevejdou. „Kvůli nařízení vlády ztrácíme tři miliony korun týdně na tržbách. Ale samozřejmě nařízení kvitujeme, zdraví je nejdůležitější. Peníze za lístky nevracíme, ale nabízíme výměnu na jiný termín,“ svěřil se Novinkám producent Divadla Broadway Oldřich Lichtenberg s tím, že zatím diskutují jen o březnových termínech představení.

Divadelní hry musí zrušit také například Městská divadla pražská, pod která spadají scény ABC, Komedie a Rokoko. Ta odvolala veškerá představení do 19. března, co bude dál, zatím podle mluvčí Hany Morávkové nevědí.

Opatření vlády se výrazně dotklo i Hudebního divadla Karlín. „Máme kapacitu pro 921 lidí, máme vyprodáno, ale hrát nebudeme,“ řekl jeho mluvčí Tomáš Matějovský. Podobně je tomu i v divadle Kalich. „Je nám to líto, ale respektujeme nařízení,“ uvedl mluvčí divadla Jaroslav Panenka.

Zrušení každého divadelního představení se tak podepisuje nejen na rozpočtu divadel samotných, ale i osobním rozpočtu herců. „Samozřejmě mě to nejdřív vyděsilo, protože se mi zrušilo mnoho akcí a vystoupení, ale je potřeba toto nařízení respektovat. Zdraví je nejdůležitější. Mám doma na návštěvě maminku a rozhodně bych ji nechtěla ohrozit,“ svěřila se herečka Yvetta Blanarovičová.

„Navíc alespoň konečně budu mít čas na ty, na které jsem čas kvůli pracovní vytíženosti neměla. Volný čas budu trávit s rodinou a přáteli. Co se týče financí... Je to nepříjemné, ale vždycky se to nějak zvládne,“ dodala herečka.