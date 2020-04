Velká Británie nákazu podcenila a teď závodí s časem, tvrdí profesorka

„Plánování a příprava na rozsáhlé testování a použití velkých dat/aplikací pro trasování byly smeteny se stolu. Podle mého názoru jsme se vydali špatnou cestou,“ řekla. Zvládnout pandemii koronaviru lze podle Srindharové pouze rozsáhlým testováním, izolací nakažených osob a přísnou kontrolou jejich kontaktů. Tedy to, co dělá Jižní Korea, aniž by musela přistoupit k plošné karanténě a dalším drakonickým opatřením.