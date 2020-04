Ve Wu-chanu izolovali rodiče od dětí, tak tvrdá opatření by Američané nezvládli, píše USA Today

Správci domů na sídlišti byli nuceni sloužit současně jako strážci, kteří rozhodují, kdo může do domu vejít. Jejich úkolem bylo také měřit všem teplotu a působili v sousedských výborech, které zajišťovaly jídlo. U menších domů na ně museli lidé čekat v určenou hodinu v odstupech na ulici.

Nad ulicemi přelétávaly drony s kamerami a ampliony, které vyzývaly občany, aby zůstávali doma, a káraly je, pokud neměli masky, přičemž jim hrozil i trest, neboť v Číně se využívají programy na identifikaci obličeje. Každý měl povinně v telefonu aplikaci, jejíž barva majiteli udávala, jak velké riziko představuje a jestli může do samoobsluhy nebo veřejných prostor.

„Za žádných okolností jsme nemohli jít ven. Dokonce ani když jste měl domácí zvíře,“ řekla 27letá Wang Ťin-ťun, která se vrátila do Wu-chanu z pobřežní provincie Kuang-tung. „Ti se psy si s nimi museli hrát doma a museli je naučit používat koupelnu.“

Aby Čína epidemii zvládala, zavřela všechny školy, donutila miliony lidí nevycházet ven a narychlo vybudovala v provincii Chu-pej tucet provizorních nemocnic, kam poslala tisíce zdravotníků z jiných oblastí Číny. Pečlivě testovali všechny, kteří se mohli dostat do styku s virem, trasovali jejich pohyb.

„Uzavírky, zákazy shromažďování, základní karanténa a mytí rukou nestačí,“ řekl USA Today vysoký poradce čínské vlády Wang Chuej-jao: „Potřebujete izolovat lidi v ohromném měřítku, na stadionech, ve velkých výstavních halách, kdekoli je můžete. Vypadá to extrémně, ale funguje to.“

„Čínská odpověď na epidemii byla skutečně celonárodní, systematická, komplexní a koordinovaná. To je důvod, proč byla Čína schopna tak výrazně zploštit křivku nárůstu případů,“ dodal Mok. Tvrdá opatření se netýkala jen provincie Chu-pej, takže se bylo možné soustředit na místo epidemie a zdravotníci nebyli zavaleni vlnou případů z jiných oblastí Číny. Upozornil, že i v Pekingu, který leží 1200 km severně od Wu-chanu, museli mít lidé povolenku na to, aby mohli vyjít ven. A v době vrcholu epidemie nikdo nemohl do města nebo ven z něho a chodit na nákupy se mohlo jen jednou za několik dní.