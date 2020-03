Ve Francii se během karantény mohutně vzmáhá domácí násilí

Minulý týden Francie kvůli šíření koronaviru omezila volný pohyb obyvatel. Lidé opouštějí domovy jen v nejnutnějších případech, jako jsou nákupy potravin nebo léků, cesty do práce či k lékaři.

Odborníci varovali, že opatření vnesou napětí do mnoha partnerských vztahů. Jejich slova se potvrdila. Francie přitom už tak patří v Evropě do popředí v případech domácího násilí. Odhaduje se, že ročně fyzickému či sexuálnímu násilí čelí 219 tisíc žen, ale jen 20 procent z nich to ohlásí.