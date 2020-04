V USA je zmatek. Řídíme se tím, co se říká doma, popisují Češky v New Yorku

„Já jsem nejvíc poslouchala to, co se děje v Čechách. Když tam se začalo hodně nakupovat a tady se pořád ještě říkalo, že se nám to vyhne, tak jsem udělala nákup. Když bylo v Čechách doporučení nosit roušky a tady byly rozhovory se specialisty, co říkali, že jsou zbytečné, tak jsme si roušky nakoupili. Kamarádka z Čech nějaké ušila a poslala mi je. Řídím se víc selským rozumem a tím, co se děje v Evropě, než tím, co se děje tady,“ přiznala Jitka, která v USA žije už devatenáct let.