V Praze je nové odběrové místo, kde test na koronavirus provedou přímo v autě

Odběrové centrum je otevřeno ve všední dny od 8 do 18 hodin. Objednat se lze pouze prostřednictvím webu Fakultní nemocnice. Možnost objednat se telefonicky nebo osobně není. Zároveň také zatím není umožněno testování pro samoplátce. Více informací a objednávka zde .

Povinností je mít elektronickou nebo vytištěnou žádanku od praktického lékaře či hygieny a přijet v autě. Pěší pacienty zde neošetří, proto by dané místo ani neměli navštěvovat.

Dále lékaři žádají, aby zájemci o vyšetření nevozili na místo děti do deseti let, protože u nich je odběr vzorků tímto způsobem obtížný.

Městská poliklinika poskytla personál, a to jak z vlastních řad, tak i z řad mediků a dobrovolníků Červeného kříže. Denně se tu vystřídá 6 mediků a 10 dobrovolníků.

„Když klient autem přijede, hned při vstupu do areálu prochází první kontrolou a dotazem na žádanku, dostane všechny potřebné instrukce a materiály. V případném čekání ve frontě si zkontroluje a vyplní žádanku, informovaný souhlas. Když dojede před stan, dobrovolník provádí další kontrolu.

Pokud je vše v pořádku, auto vjede do stanu, kde se ho ujmou tři medici, kteří provedou další kontrolu žádanky, případě vytištění její elektronické formy a provede se vlastní odběr, čili stěr z nosohltanu, respektive z nosu, který se provádí do odběrových setů, výtěrem štětičkou. Je to výkon, který není bolestivý, ale může být trošku nepříjemný. Po odebrání vzorku se set zavře, spáruje s žádankou a je připraven na transport,“ popsal průběh testování David Doležil, ředitel Městské polikliniky Praha.