V karanténě na e-neschopenkách je přes 17 000 Čechů

Elektronických neschopenek kvůli karanténě do úterního večera ČSSZ evidovala celkem 17 018. V Praze jich bylo bezmála 2500, v Moravskoslezském kraji přes 2300. V nejmenším Karlovarském kraji lékaři zatím s e-neschopenkou poslali do dvoutýdenní izolace 315 lidí. Za úterý systém zaznamenal 3030 nových případů.

Do dvoutýdenní izolace musí od 7. března všichni, kteří se vrátili z Itálie. Od poledne 13. března pak musí do karantény ti, kteří přicestovali z 15 zemí s vysokým rizikem šíření nákazy novým koronavirem. Týká se to Čechů i cizinců, kteří v Česku trvale či přechodně žijí. V karanténě jsou také lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženými.