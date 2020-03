V Jižní Koreji omezili epidemii bez extrémně tvrdých opatření

Druhý tajemník jihokorejského velvyslanectví Čo Ing-ni řekl Novinkám: „Neuzavřeli jsme hranice a neregulovali pohyb lidí mezi městy. Místo toho jsme posílili kontroly a karantény pro lidi přijíždějící do země.“

Kromě dezinfekce ulic a obchodů v Tegu se v Koreji především soustředili na odhalovaní nakažených a sledování jejich pohybu a kontaktů. Do pátku otestovala Jižní Korea bezprecedentní množství 317 tisíc lidí, což taky naznačuje, kolik lidí může nemoc v populaci nakazit, protože v pátek bylo potvrzeno 8700 nakažených, nejsou to ani tři procenta.

Jihokorejské zdravotnické úřady od té doby věděly, že se musejí soustředit na co nejrychlejší detekci a reakci. Byla zavedena přísná opatření pro lidi, kteří přicházejí do styku s nakaženými, protože se u MERS ukázalo, že se jí ve světě nakazilo hodně lékařů a sester. Byly zavedeny ochranné oděvy, brýle a obličejové masky i rukavice. Bedlivě se také sledoval pohyb osob, u nichž bylo podezření na nákazu.

Protože to některé protestantské církve nedodržovaly, premiér pohrozil v pondělí, že by mohly být mše zakázány: „Jsme v nouzové situaci skoro jako ve válce.“ V Soulu už jsou mše zakázány až do 5. dubna. Přes zpřísnění jsou omezení mnohem menší než Evropě a v pondělí bylo ohlášeno jen 64 nových případů, celkem je jich 8961.