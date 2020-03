V Číně se u Covid-19 osvědčil japonský lék proti virózám

Čang Sin-min čínského ministerstva pro vědu a techniku uvedl, že favipiravir vyvinutý dpolečností Fujifilm Toyama Chemical, vykazoval povzbudivé výsledky při klinických testech ve Wu-cahnu a Šen-čenu, do nich bylo zapojeno 340 lidí.

Rentgenové snímky ukazovali zlepšení stavu plic u 91 procent nakažených, zatímco bez léčby to bylo jen u 61 procent.

Společnost Fujifilm Toyama Chemical, která vyvinula lék známý pod obchodním názvem Avigan, se k těmto vyjádřením odmítla vyslovit, napsal list The Guardian.

Lék zkoušeli i japonští lékaři u pacientů s mírnými a středně těžkými příznaky, aby zabránili množení viru. Zdroj z japonské ministerstva zdravotnictví však uvedl, že lék nebyl tak efektivní u lidí s vážnými případy. „Dali jsme Avigan 70 nebo 80 lidem, ale nezdálo se, že by zabíral dobře, když se virus už rozmnožil,“ uvedl zdroj pro list Mainiči Šinbun.

Favipiravir byl v roce 2014 vyvinut k léčbě chřipky. V roce 2016 ho Japonsko dodalo do Guineje, když tam propukla epidemie eboly.

Lék zatím není schválen, ale zdroj listu Mainiči uvedl, že to by se mělo změnit zřejmě už v květnu: „Pokud se ale výsledky klinických zkoušek odloží, odložilo by se i schválení.“