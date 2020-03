Uzavření Uničova omezilo chod společnosti Unex

Do práce se podle něj v pondělí ráno dostavila jen část zaměstnanců, vesměs lidí žijících ve městě a jeho místních částech. „Ostatní se do práce nedostali, neboť okolí je uzavřeno. Nyní řešíme, co se bude dál dít. Jsme v kontaktu obecně se státem, hygienou, dalšími institucemi, samosprávou a čekáme na potřebné informace,“ uvedl mluvčí.

Ty, co vedení podniku k dispozici zatím má, jsou podle něj nejednoznačné. „Nevíme, zda můžeme vůbec vyrábět. Pokud to bude možné, je otázka, jak to bude se zásobováním potřebnými surovinami, s odbytem výrobků a podobně. Problematické také je, zda budeme schopni s lidmi, které máme nyní k dispozici, zajistit řetězec, který je k výrobě nutný. Přece jen, u nás je těžká výroba,“ uvedl Keka s tím, že v uničovském závodě pracuje celkem 1140 zaměstnanců. „Další závody máme v Olomouci a na Slovensku ve Snině. Těch se to, co Uničova, však netýká,“ dodal mluvčí.