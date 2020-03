USA pošlou lidem peníze v rámci boje proti nemoci Covid-19

„Podíváme se, jak poslat šeky Američanům hned. Tím myslím teď během dvou týdnů,“ uvedl ministr financí Steve Mnuchin. Neuvedl sice částku, ale senátor Mitt Romney řekl, že by mělo jít o tisíc dolarů. Mnuchin potvrdil, že to byla jedna z možností, ale nešlo by to milionářům.