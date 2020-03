Údaje z Číny: Muži umírají na Covid-19 mnohem častěji než ženy

Zatím není jasné, proč tomu tak je a zda to třeba nesouvisí s tím, že muži v Číně více kouří a pijí alkohol. V Číně kouří padesát až osmdesát procent mužů, ale jen dvě nebo tři procenta žen. Souviset to může i s tím, že muži mají častěji srdeční choroby a cukrovku.

Platí však, že nejohroženější jsou lidé nad 80 let, jichž umíralo 14,8 procenta, což také souviselo s tím, že mnozí trpěli chronickými chorobami. Ve skupině mezi 70 až 79 lety umíralo osm procent nakažených a ve skupině mezi 60 a 69 lety 3,6 procenta.

Nárůst byl patrný už ve skupině mezi padesáti a 59 lety, kde umíralo 1,3 procenta nakažených, přičemž ve skupině mezi deseti až 39 lety to bylo jen 0,2 procenta a ve skupině od čtyřiceti do 49 let 0,4 procenta.