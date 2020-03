Kolona u Náchoda má přes 20 kilometrů. Poláci jsou velmi precizní, řešení není, říká starosta

Ano. Hned v pondělí ráno jsme po dohodě s policií vyslali hlídky státní a městské policie, které na kruhových objezdech dohlížely, aby nebyly mezi auty velké rozestupy. Také jsme začali odstavovat kamiony už na vysokovském kopci před vjezdem do města. A policisté dávkují jejich vjezd do města tak, aby provoz byl aspoň trochu plynulý, aby bylo možné projet městem příčně a nezatěžovaly se výpadovky.

Lidé starší 70 let by podle vlády neměli opouštět domovy

Ne. S ministerstvem zahraničních věcí nyní například řešíme situaci jednoho autobusu a dvou dodávek s ukrajinskými pracovníky, kteří na přechodu uvízli, protože je polská strana nechce pustit na své území. Dalším problémem je, že neprojela řada Poláků pracujících v Čechách. Kvůli problémům na hranici nedorazili do práce třeba do firmy Hašpl. A na druhou stranu lidé vracející se z nočních směn třeba z automobilky v Kvasinách nám už pět hodin sedí v autě v koloně před hranicemi. Je to pro ně šílené.

No není žádné. Tady je vidět ten problém, když městu schází obchvat. Ten špunt je na samé hranici a není možné vymýšlet nějaké objízdné varianty. Jsme na mezinárodní komunikaci. Částečným řešením této aktuální situace je pomoc armády. Do Náchoda by mělo dorazit sedmdesát příslušníků Armády České republiky (na místo měli dorazit v pondělí večer - pozn. red.). Budou ubytovaní na základní škole Plhov. Na dva dny mají zabezpečeno vše, poté už pro ně zajistíme vše my, včetně stravování.