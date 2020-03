Túry v horách zapovězené nejsou, upozorňuje správa Krkonoš

„Pochopitelně platí, že je potřeba cestování omezit na tu úplně minimální nejnutnější úroveň. Pokud ale máte třeba soukromou chalupu v Krkonoších a pracovní povinnosti vám umožňují se tam na dobu nouzového stavu přesunout, je to možné. Stejně tak je možné navštěvovat přírodu KRNAP, pokud ji máte za humny,” uvedli zástupci Správy KRNAP na facebookovém profilu.

Ptáte se nás od pondělního vyhlášení mimořádných opatření, která zahrnula i omezení volného pohybu, co to znamená pro...

V Krkonoších o víkendu předčasně skončila zimní sezona, provoz ukončila lyžařská střediska. Je třeba počítat s tím, že zavřít musely restaurace, infocentra, půjčovny, penziony, welness centra, bazény a další horské atrakce. Od pondělí 16. března nejezdí do odvolání lanovka na Sněžku, je uzavřena česko-polská hranice i horské boudy.

Podle Správy KRNAP je zakázáno překračovat hranice, což platí i pro pohraniční hřebenovku, cestu česko-polského přátelství. I v přírodě by návštěvníci Krkonoš měli dbát preventivní opatrnosti, a pokud se dostanou do míst, kde jsou i další lidé, měli by si zakrýt ústa a nos rouškou, respirátorem, šátkem nebo třeba šálou, uvedli zástupci národního parku.