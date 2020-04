Trump podpořil demonstranty proti koronavirovým opatřením

Demonstranti opatření kritizují kvůli ekonomickým dopadům, zdravotničtí představitelé ale varují, že zmírnění karantény by mohlo přispět k dalšímu šíření nákazy.

Téměř tři čtvrtiny Američanů si myslí, že to nejhorší teprve přijde. Trumpovi příliš nevěří Koronavirus

Trump svou očividnou podporu protestujícím vyjádřil den poté, co představil plán na obnovu americké ekonomiky a uvolňování restrikcí. K plánu uvedl, že otevírání americké ekonomiky se má dít po etapách, "stát po státu" a na základě ověřitelných údajů, aby se předešlo nové vlně nákazy. "Neotvíráme vše najednou, ale jde o ostražitý krok za krokem," poznamenal ve čtvrtek Trump s tím, že guvernéři jednotlivých států, jejichž situace se často velice liší, mají sami rozhodnout, kdy odvolají vyhlášená omezení.

Guvernér Minnesoty Tim Walz prohlásil, že po Trumpových pátečních vyjádřeních na Twitteru telefonoval do Bílého domu, aby se zeptal "co si myslí, že jsme mohli udělat jinak". "Prezident představil třífázový plán, který přesně odráží, co se snažíme dělat," řekl Walz novinářům.