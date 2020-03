To nejhorší teprve přijde. Nakažených v Evropě přibývá stále rychleji

Také ve Spojeném království to nejhorší nejspíš teprve přijde. Vláda označila Londýn za zdroj nákazy a připravila plán na jeho úplné odříznutí. Postarat by se o to mělo 20 tisíc vojáků, kteří byli za tímto účelem mobilizováni. Kompletní karanténu devítimilionové britské metropole by mohl premiér Boris Johnson nařídit už o víkendu.