Thajec poplival cizího muže na nádraží, o několik hodin později podlehl koronaviru

Anan Sahoh se do Thajska nedávno vrátil z Pákistánu, letištní kontroly dle úřadů u muže neodhalily žádné příznaky. Při nástupu do vlaku v pondělí ráno mu byla na stanici v Bangkoku při kontrole naměřena teplota 36 stupňů. Během jízdy se však muži přitížilo, začal kašlat a zvracel. Průvodčí si vyžádal jeho doklady a zdravotní osvědčení, které mu bylo uděleno ještě lékařem v Pákistánu.

Když vlak přijel do zastávky Hua Hin, zaměstnanci drah Sahohovi doporučili, aby vystoupil a odpočinul si. Jelikož se však jeho stav zlepšil, muž trval na tom, že bude cestovat dál. O několik desítek minut později však Sahoh zkolaboval před záchodky a navzdory snahám personálu zemřel. Muž trpěl cukrovkou, následné testy ukázaly, že byl rovněž nakažen koronavirem.

Pasažéři, kteří s mužem přišli do styku, byli posláni do izolace, a vagón vydezinfikován. Mnohem více hlavu úřadům zamotaly záběry z bezpečnostních kamer. Ty totiž odhalily, že před nástupem do vlaku Sahoh záměrně plivl na muže stojícího před ním.