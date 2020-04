Tchajwanský recept? Včasně a rázně

Vývoz zdravotnických roušek do ciziny úřady okamžitě zakázaly, zavedly cenové kontroly a po panických nákupech roušek vláda záhy nařídila jejich příděly (dvě roušky na týden pro každého držitele průkazu zdravotního pojištění). Soukromý sektor spolupracoval s veřejnou správou na vývoji aplikace zachycující stav zásob roušek v jednotlivých lékárnách.

Pohyb nakažených nebo rizikových osob je velmi úzce sledován a média podávají zprávy např. o tom, ve které čtvrti se nacházeli ti s nařízenou karanténou, nebo o konkrétních lidech, kteří karanténu porušili. Lidé v karanténě jsou sledováni přes mobilní telefon – což by na Západě vzhledem k ochraně osobních údajů nebylo možné – a kromě policie je mohou kontrolovat také šéfové městských okrsků.

Nikdo se tu nepodivuje nad tím, že se chodí na veřejnosti s rouškou, a tudíž se tu také nikdo nerozpakuje ji nosit. Od začátku února ve veřejné dopravě devadesát procent cestujících roušku nosí, a to dokonce poté, co během panického skupování roušek ministerstvo vyhlásilo, že je zdraví lidé v mladém a středním věku nosit nemusí.

Měření teploty a dezinfekce rukou se staly samozřejmostí u vstupu do škol a některých nákupních středisek, bank a pošt už v únoru.

Školy také uplatňují odstupy ve frontách v kantýnách nebo jednostranné vycházení ze dveří. Pololetní prázdniny se protáhly o dva týdny a před nástupem žáků do škol rodiče neskrývali nervozitu.

Ministerstvo školství oznámilo, že jeden případ nakažení by znamenal uzavření třídy, dva školy a po uzavření jedné třetiny škol by došlo na celostátní zrušení výuky. To se některým rodičům zdálo příliš riskantní, zatím zůstávají školy stále otevřené.