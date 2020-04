Švédská strategie proti koronaviru. Nástup na italskou cestu nebo oprávněná sebedůvěra?

První jarní teplé dny Švédové přivítali a vyrazili do parků, hospody mají stále otevřeno a děti mladší šestnácti let chodí do školy. Švédská vláda doufá v osobní zodpovědnost svých občanů. Je to však promyšlená strategie nebo pozdní reakce na nastalou situaci? Podle švédských expertů spíš to druhé.