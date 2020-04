Stříhat, či nestříhat? Palčivý problém doby koronavirové

„Myslela jsem, že si vlasy udělám sama, ale to by byla katastrofa, tak jsem si je nechala ostříhat,” uvedla chicagská starostka poté, co z indiskrétních fotografií vyšla pravda najevo. Lori Lightfootová tak přiznala, že se uchýlila k tomu, co je v časech koronaviru privilegium, píše agentura AFP.