Středočeský kraj si roušky a respirátory distribuuje sám

Zavážka nejprve putuje do centrálního skladu v Benešově, kde si mohou nemocnice vyzvednout potřebný materiál. Zbývající zásilky jsou expedovány do jednotlivých distribučních center. Těch je v kraji 12, nachází se např. v Benešově, Kutné Hoře či Brandýse nad Labem. Některá jsou umístěna do prostor nemocnic, jinde jsou využívány prostory škol. V nich si zdravotnické pomůcky vyzvedávají praktiční či ambulantní lékaři a lékárníci.

Na rozdíl od jiných krajů nemá Středočeský kraj možnost efektivně rozvážet zásilky sám. „Při poloze kraje s Prahou uprostřed a 1 160 malými obcemi by to bylo velmi náročné. Hasiči nejsou schopni vše zavézt sami. Proto máme 12 míst (kde si lékaři mohou převzít zásilky – pozn. red.), ale někteří starostové z menších měst si vybírají plné moci od lékařů a vyzvedávají věci za ně, pak jim to sami distribuují,“ popsala funkci sítě hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

O obsahu blížící se zavážky se kraj dozví přibližně dvě hodiny před příjezdem zásilky. Musí ji podle aktuálních požadavků rozdělit mezi jednotlivé odběratele.

„Dostáváme podklady z krajského úřadu, podle seznamů vydáváme přidělené počty kusů. Množství je různé podle velikosti zásilky. Například v balíčcích pro praktické lékaře je nyní 4–10 respirátorů, ústenky, nanoústenky, to se vždy liší podle zásilky, kterou kraj dostane,“ uvedla Alena Chaloupková, která je pověřena řízením krajského centrálního distribučního skladu.

Kraj v minulých týdnech získával menší zásilky v desítkách či stovkách respirátorů, nyní již přichází i velké zavážky z Číny. „V první z velkých zavážek bylo 55 tisíc respirátorů druhého typu, rovněž i roušky. Ve druhé přišlo 77 tisíc respirátorů druhého typu a roušky v řádech stovek tisíc. Doufáme, že v těchto počtech budeme dále pokračovat, protože máme na starosti velikou síť,“ sdělila Pokorná Jermanová.

Sklad zásob ochranných pomůcek ve Středočeském kraji Foto: Novinky

Ve zdravotnické síti je asi 20 nemocničních zařízení, přibližně 3 500 praktických a ambulantních lékařů a lékáren. Sociální síť čítá asi 250 subjektů. Jedná se zejména o domovy důchodců a další pečovatelská zařízení. V této síti žije přibližně 8 000 důchodců.