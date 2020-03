Stojíme v první B linii, líčí strážci na česko-polské hranici

„Místa pro ně nikde jinde nejsou. Musíme se přizpůsobit situaci. Některé z polských zaměstnankyň, i když mají rodiny, se tady po nezbytně nutnou dobu rozhodly zůstat, a vyčkají, co bude dál. Nastoupit na uvolněná místa, bude muset provozní personál, nejspíše uklízečky a dobrovolníci. Psali jsme premiérovi Andreji Babišovi (ANO), aby toto opatření polské strany, pokud to lze z Česka ovlivnit, neplatilo pro zdravotníky,“ říká Mílová.

Podobné opatření pro pendlery totiž zavedlo i Česko. Ti, co vyjíždí do Německa či Rakouska musí v zemi zůstat 21 dní a po návratu musí do karantény. Po konzultaci s Německem se opatření nevztahuje na pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách.