Splácení budou moci přerušit i lidé s půjčkou od státu

„A to tak, aby i mladí lidé, kteří žádali v rámci programu bydlení pro mladé, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek mohli požádat o odložení splácení úvěrů, a to až do 30. listopadu 2020,“ prohlásila tento týden ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

„Opatření se týká všech našich programů. Žadatel musí na vyzvání doložit doklady o tom, že se do této tíživé situace dostal vlivem současných opatření. Předpokládáme, že se to bude týkat především fyzických osob, hlavně v programu půjček na bydlení pro mladé lidi,“ řekla Právu mluvčí SFRB Karolína Smetanová.

O státní půjčku až dva miliony korun na rekonstrukci nebo pořízení nového bydlení mohou žádat mladé rodiny do 36 let.