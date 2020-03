Sněmovna řeší koronavirus

„Chceme být obezřetní. Na druhou stranu není důvod k jakékoliv panice a hysterii, situace v České republice je pod kontrolou, nečelíme epidemii, která by se šířila, byť nemůžeme vyloučit nárůst, nehrozí masivní karanténní opatření a uzavírání měst,” uvedl šéf zdravotnictví.

Opozice však vládu zkritizovala. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan žádal o to, aby připravila manuál, podle kterého by se mělo postupovat. „Chtěl bych požádat, aby od vlády přišel jednotný postup, jak v kterých situacích postupovat. Nemůže to být v každém kraji jinak,” řekl.