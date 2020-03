Školy by měly zůstat zavřené minimálně měsíc, míní Prymula

Podle Prymuly je minimální doba, po níž by mimořádná opatření měla platit, jeden měsíc. Jak uvedl ve vysílání DVTV , po této době lze opatření a jejich přínos relevantně vyhodnotit.

„Po měsíci se vyhodnotí, do jaké míry se to daří, či nedaří, a přijmeme další opatření,” uvedl. Již koncem března by se mohlo ukázat, zda byl předpoklad, s nímž byla opatření přijímána, správný.