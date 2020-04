Schillerová plán na poskytnutí 25 000 korun OSVČ ještě upraví

Ministryně uvedla, že vnímá všechny připomínky a reakce. Záměrem bylo podle ní vytvořit jednoduchý, rychlý a přitom co nejspravedlnější systém dostupný všem postiženým živnostníkům. "Pokud se nezanedbatelná část zasažených OSVČ do kritérií z různých důvodů nevešla, tak spravedlivý nebyl. Pracujeme na úpravě," napsala na twitteru.

Chci vám říct, že všechny vaše reakce a připomínky k programu pro OSVČ Pětadvacítka velmi pozorně vnímám. Program musí být jednoduchý, rychlý a hlavně dostupný všem skutečně postiženým subjektům. Našim záměrem nebylo ho znepřístupnit, ale najít co nejspravedlnější model.

Dalším pravidlem je, že podnikatel musí činnost vykonávat jako hlavní, nebo jako vedlejší, ovšem to pouze v případě, kdy má nárok na výplatu invalidního důchodu, byl mu přiznán starobní důchod nebo měl nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečoval o potřebnou osobu.

Pro některé živnostníky jsou ale takové podmínky omezující, dalším chybí strategie a výhled pomoci do dalších měsíců. Například Asociace malých a středních podniků považuje 'pětadvacítku' za vstřícný krok vlády směrem k OSVČ a vítá, že podpora je rozšířena i na vedlejší činnost a svobodná povolání. Nejsou však známy prováděcí předpisy, proto se podle ní neví, jak se bude porovnávat tržba.

Občanští demokraté navrhují pomoc živnostníkům postiženým omezením v době epidemie koronaviru rozdělit do dvou částí. První by měla být rychlá paušální, druhá pozdější pak vypočítaná ze vzniklých škod. Zachovány by tak podle ODS byly elementární principy spravedlnosti i potřebnosti.