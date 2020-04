Sbírka za zesnulou sestřičku z Thomayerovy nemocnice. Obětovala se, míní její šéfka

Podle přednostky Pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice Martiny Vašákové byla paní Hanušová obětavou zdravotní sestrou, která brala své zaměstnání jako poslání.

Její smrt zasáhla nejen její rodinu, ale také kolegy a obyvatele Říčan, kde zesnulá žila. Kolegové se rozhodli uspořádat mezi sebou sbírku na pomoc její rodině a město Říčany nezůstalo pozadu.

Sbírka na pomoc zdravotníkům

Zastupitelstvo města zřídilo transparentní účet na pomoc zdravotníkům postiženým koronavirem.

„Po několika počátečních zaváháních státních organizací se ochrana veřejného zdraví drží nad vodou právě díky hodnotám, zodpovědnosti a odvaze jednotlivců, jejich zdravotnických týmů a podpoře veřejnosti. Všem patří hluboké poděkování. A je mi nesmírně líto, že podobné osobní poděkování někdy může přijít pozdě. Myslím, že je potřeba, aby všichni v první linii slyšeli nejen z Říčan, ale z celé země, že vidíme jejich statečnost a odpovědnost. Děkujeme za to. Myslím si, že lékaři, sestřičky, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb také potřebují vědět, že je dokážeme podpořit ve zlých chvílích se stejným odhodláním, jako se oni starají o nás, své pacienty,“ napsal Novinkám starosta města Říčany Vladimír Kořen.

Sbírka, jejíž výtěžek bude věnován zdravotníkům, kteří se v důsledku své práce nakazili nemocí covid-19, a tedy i rodině tragicky zesnulé zdravotní sestry, je uskutečněna prostřednictvím účtu číslo 19-6131000227/0100.

Obětavá pracovnice

Vašáková, která byla se sestrou v přátelském vztahu, Novinkám popsala zdravotní sestru Věru Hanušovou jako velmi ochotnou pracovnici, které nebylo zatěžko brát i směny za ostatní, pokud to situace vyžadovala.

„Vždy se snažila pro pacienta dělat úplné maximum,“ říká lékařka a připomněla, že se sestra nakazila od pacienta, který byl do nemocnice přijat s podezřením na oboustranný zápal plic a u něhož se záhy potvrdil covid-19.

Nakaženy byly dvě zdravotní sestry, které měly službu v den, kdy byl pacient na JIP Pneumologické kliniky intubován a napojován na dýchací přístroj a následně i mimotělní oběh. Obě sestry následně ihned po službě nastoupily do karantény.

Martina Vašáková, přednostka pneumologické kliniky Thomayerovy nemocnice, byla se zesnulou sestrou v přátelském kontaktu. Foto: Novinky

„Jak byla pak obviněna v médiích jmenovitě Věrka Hanušová, že nakazila ještě řadu personálu v Thomayerově nemocnici, to byl prostě absolutní nesmysl a opravdu jen zlá pomluva,“ říká Vašáková, která byla následně s paní Hanušovou v telefonickém kontaktu.

Pocit nespravedlnosti

„Věra mi volala v pátek, to jsem už věděla, že je něco v nepořádku, protože ona měla pocit hanby a nespravedlnosti z toho, co se povídalo v médiích. Věra Hanušová tam zůstávala i po službě, aby pomohla. Místo pochvaly přišly pouze sprosté pomluvy, které se vůbec nezakládaly na pravdě. Ona se cítila zrazená či neprávem zostuzená. Říkala, že její tatínek, když viděl pořad v televizi, málem dostal infarkt, teď cituji Věrku, co říkala. V pátek, když mi volala, plakala do telefonu, že podá výpověď a nebude tu chtít už nikdy pracovat, že je to hrozná špína, co je na ni házená,“ vzpomíná na jeden z posledních telefonátů s kolegyní Vašáková.

Když přišla zpráva o úmrtí zdravotní sestry, byl to pro všechny šok. „Pro nás to byla neskutečná rána. Říkala jsem si, že to není možné, že je to mladá žena, která je zdravá, a nechtěla jsem věřit tomu, že by ji skolil covid-19. Když mi to volali v neděli, říkala jsem si, že to nemůže být pravda, na co by prostě umřela, holt jsme to všichni museli přijmout, byla to ale ohromná rána,“ svěřila se smutně přednostka.

Přísné utajení

Smrt sedmačtyřicetileté zdravotní sestry je zatím pro všechny záhadou. Policie vyloučila sebevraždu. Případ se vyšetřuje jako náhlé úmrtí. Podle Vašákové informace zatím podléhají přísnému utajení, všichni ale na výsledek čekají. Podle nařízené soudní pitvy se dodělávají toxikologické rozbory, jejichž výsledek by měl být znám do třiceti dnů. Ale ani tak není jisté, zda se rodina dozví výsledek.

„Náhlé úmrtí je takzvané vyjádření policejního mluvčího, ale za tím může být cokoliv včetně úmrtí na stres, které také existuje, a i úplně zdravý člověk může zemřít na těžký stres, kdy žal a stres vyplaví tolik stresových hormonů, že vám to může poškodit srdeční sval,“ spekuluje Vašáková.

Ta je v kontaktu i s rodinou zesnulé. „Pro ně je to příšerná nenahraditelná ztráta, co si dokáže představit jenom ten, co něco podobného zažil. Tak jsem se snažila a snažím jim nějakým způsobem pomoci, přestože vím, že nemohu vrátit čas a Věrku to rodině nevrátí,“ říká Vašáková a dodává, že manžel zesnulé by ale rád očistil jméno své ženy a její odbornou pověst, protože ona byla dobrou a obětavou sestrou.