Salon musela zavřít, oprášila uniformu zdravotní sestry

„Jsem teď moc ráda, že vzdělání a praxi sestry mám. Vůbec nevím, co bych po uzavření salonu dělala,“ říká žena, která má v péči dvě nezletilé dcery.

Před lety pracovala jako sestra na hematologii. „Bavilo mě to, ale systém služeb v nemocnici se nedal skloubit s péčí o dvě děti tak, abych byla spokojená,“ vysvětluje Monika. Kosmetické služby navíc jsou jako zdravotnictví prací s lidmi, což má ráda.

Plný úvazek by okamžitě získala jako odběrová sestra v nemocnici. „To jsem si ale netroufla, děti jsou už sice větší, ale nechodí teď do školy a musím se s nimi učit doma,“ popisuje. Vybrala si proto pozici sestry pro domácí péči o seniory.

„Tam si mohu čas lépe regulovat podle sebe, budu objíždět pacienty, píchat injekce, dávat infuze a ošetřovat, co je potřeba. Bude to náročné, ale já se na to vážně těším,“ popisuje žena.