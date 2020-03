S testováním má pomoci Akademie věd s vlastní látkou

„Budeme čím dál více závislí na tom, co si budeme schopní zajistit my sami. Nemůžou to ale hned začít dělat lidé, kteří nejsou zvyklí pracovat v infekčním prostředí," uvedl virolog Ivan Hirsch, který vede katedru genetiky a mikrobiologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.