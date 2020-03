Rybáři nalovili pro velikonoční export stovky metráků ryb, nikdo je ale nechce

Podnik prodává ryby hlavně do německých zpracoven, které je připravují pro tamní gastronomii. „Logicky je nemají kam dodávat, když tam mají restaurace zavřené. Pokles poptávky jsme očekávali, ale že nebude takřka žádná, nás překvapilo. Přece jen v Německu patří ryba tradičně mezi velikonoční pokrmy,“ pokračoval Voráček.

V současné době klatovští rybáři loví rybníky s násadou. „To jsou dvouleté ryby, které přemisťujeme do větších rybníků, kde potom dorůstají do tržní váhy. Začali jsme už na začátku března a počítáme s tím, že hotovi budeme do 10. dubna,“ upřesnil.