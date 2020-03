Roušky od Kellnera už čekají na letišti v Šanghaji. Dopravu zajišťuje česká vláda

„Postupně se vše shromažďuje na letišti v Šanghaji, je nutné aby vláda zajistila všechna potřebná povolení, aby se to mohlo do Česka dovézt,” uvedla.

„Už včera tam byla část navezená na tom letišti, postupně se zdravotnický materiál shromažďuje a připravuje k převozu do ČR. Je toho ohromné množství, ani se to nedá odvézt jedním letadlem,“ dodala. Během příprav zásilku také přebalují z menších balení, aby co nejvíce omezili obalový materiál a snížili tak celkovou váhu.