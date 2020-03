Roušky a respirátory budou příští týden, slibuje vláda. Pomůže i PPF

Babiš v rozhovoru na TV Prima uvedl, že podle informací od náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je vyjednaný kontrakt na 10 milionů roušek z Číny v šesti dodávkách, první by měla dorazit nejpozději v sobotu.

Ministerstvo zdravotnictví čísla o nákupech neustále aktualizuje. K nedělnímu odpoledni ale resort hovoří o tom, že 50 tisíc respirátorů během soboty už distribuoval do krajů, dalších 10 tisíc šlo v neděli ze zásob Státních hmotných rezerv a současně v příštím týdnu dorazí až 100 tisíc dalších respirátorů.

„Co se týče roušek, tak jsme udělali v ČLR objednávku na 10 milionů kusů, které by měly postupně v příštím týdnu dorazit po 500 tisících kusech,“ potvrdila slova premiéra Novinkám tisková mluvčí resortu Gabriela Štěpanyová.

Nad rámec zmíněného by zdravotnictví mělo v pondělí rozdistribuovat ještě 82 tisíc roušek pro sociální služby. „V tuto chvíli si myslím, že klíčová pracoviště mají zásoby na následující dny zajištěny,” uvedl ministr zdravotnictví..

Hamáček později na Twitteru uvedl, že jeho resort má potvrzené objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek z Číny. Jedná o tom, aby v Česku byly do středy. Závazně má úřad objednán také milion testů na koronavirus, prvních 150 tisíc by jich podle Hamáčka mělo dorazit speciálem v nejbližších dnech.

„Ministerstvo vnitra má potvrzené objednávky na 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek z ČLR. Jednáme s Travel Service o zajištění dopravy tak, aby náklad do ČR dorazil do středy," napsal Hamáček. Babiš v sobotu řekl, že se s Hamáčkem domluvil, že právě ministr vnitra si vezme nákup a spolupráci na starost vzhledem k jeho dobrým kontaktům do Číny.