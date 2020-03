Roušková neschopnost vlády už vytáčí i moravskoslezského hejtmana za ANO

„Nepočítáme s tím, že by lidé byli nějak pokutováni za to, že tu roušku nemají, nicméně měla by to být základní občanská povinnost. Apelujeme na své občany, ať je nosí. Nemůžete to dát příkazem, protože ne všichni ty roušky mají,“ uvedl hejtman a dodal, že kraj se rozhodl nevyčkávat na stát a objednal si sám půl milionu roušek.