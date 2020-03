Ropa je nejlevnější od roku 2002. Ceny srazil koronavirus

Dalším faktorem snižujícím ceny ropy je cenová válka mezi Saúdskou Arábií a Ruskem. Členové Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) v čele se Saúdskou Arábií se původně s Ruskem chtěli dohodnout na koordinovaném snížení těžby. To by snížilo objem ropy na trhu a zvýšilo cenu suroviny. Poté, co Rusko na dohodu nepřistoupilo, Saúdská Arábie v rámci odvety zvyšuje produkci, což naopak ceny ropy snižuje.