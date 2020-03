Řídit stát jako kabaret SuperStar. Otec se dozvěděl výsledky testů svých dětí z televize

Manžel ženy nakažené koronavirem na Twitteru v pátek kritizoval komunikační postupy ministerstva zdravotnictví, které mu nedalo vědět, že jeho děti mají negativní výsledek testu, zatímco to ministr Adam Vojtěch (za ANO) hlásil do televize. Od lékařů se to prý dozvěděl až hodinu poté, co to ministr oznámil na kamery.