Restauracím klesly prodeje o 90 procent

Svět zamířil do hospodářské recese

Svět zamířil do hospodářské recese Ekonomika

„Roční tržby restaurací se podle nedávné studie Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické pohybují na úrovni 153 miliard korun, každý měsíc tedy jde o 12,75 miliardy korun. Pokud by uzavření restaurací trvalo pouze do 24. března, jak platí nyní, pak hovoříme o přímé ztrátě v hodnotě

zhruba 3,5 miliardy korun. (Restaurace zároveň snižují výdaje na provoz nebo nákup surovin, pozn. red). Je ale velmi pravděpodobné, že se uzavření protáhne a ztráty budou výrazně narůstat. Když by trvalo měsíc, jde o 11,5 miliardy korun jen v přímých dopadech,“ tvrdí předsedkyně Sdružení pro zaměstnanecké stravování Linda Nejezchlebová.