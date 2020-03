Rakušané obraceli auta u českých hranic

Rakušané nevěděli, že do České republiky nemohou od půlnoci cizinci ze zemí, kde jsou ohniska nákazy. Auto tak obracel například řidič z rakouského Lince.

„Myslel jsem, že zajedu za známými, ale jak vidím, tak to budu muset o hezkých pár dní odložit. Prostě přituhuje, ale nařízení se mi zdají přehnaná,“ zlobil se řidič, který po kontrole udělal na silnici s autem oblouk a odjížděl zpátky do Rakouska .

Se zlou se potázali také dva Rumuni, kteří mířili přes hranice s Českou republikou do Maďarska . Policisté je však nepustili a zřejmě se podobně neúspěšně pokoušeli projet i přes hranice Rakouska s Maďarskem.

Domů se hned tak nepodívá například zdravotní sestra Eliška Fintová, která pracuje v mnichovské nemocnici. „Musela bych do karantény, ale hlavně bych se nemohla vrátit do práce, protože je to dál než sto kilometrů od hranic,“ vyprávěla zdravotní sestra.