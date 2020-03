Wu-chan hlásí už jen jeden případ nákazy za den

Počty nově nakažených pacientů v celé provincii Chu-pej se navíc už několik dní v řadě počítají na desítky. V době vrcholu epidemie na začátku letošního února to přitom byly tisíce, poznamenal list The Daily Mail.

Čína se teď musí paradoxně sama chránit před infikovanými cizinci. Podle odhadů do země každý den přilétá 20 tisíc lidí. Téměř všichni by teoreticky měli putovat do 14denní karantény. Přesto se v Říši středu takzvané importované případy objevují. Ve středu bylo do země nově zavlečeno 12 případů.